محافظ بغداد يعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمداخل العاصمة وبمشروع المجاري

صرّح محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمداخل العاصمة وفي مشروع المجاري، فيما أشار الى إدراج وإحالة الكثير من المشاريع ضمن خطط عام 2023، إذ ذكر العلوي للوكالة الرسمية، إن "محافظة بغداد لديها مشروع المداخل الخمسة ،منها مدخل بغداد -أبو غريب، وبغداد- الحلة، وبغداد -بعقوبة، والمعنية بها بشكل مباشر"، مبينا أنه "تم الاتفاق مع وزارة الإعمار والإسكان على إنجاز مشروع مدخل بغداد-كوت، وتولت أمانة بغداد إنارة الطريق فقط".

وأضاف أن "مشروع مدخل بغداد-كركوك أيضا تم افتتاحه بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان"، موضحا ان "المحافظة مستمرة بالعمل في مشروع مجاري العاصمة وبنسب إنجاز متصاعدة وبوتيرة عالية".

كما أكد انه "تم إدراج وإحالة الكثير من المشاريع ضمن خطط عام 2023 "، لافتا الى ان "هناك مشاريع قيد إلاحالة في الوقت الحاضر، وفي حالة مباشرة العمل فيها ستقدم خدمات كبيرة للمواطنين في بغداد وبشكل كبير وواسع".