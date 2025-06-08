جرحى "أجهزة البيجر" في ضيافة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني

استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف ، اليوم الاحد، عددا من الجرحى والمصابين اللبنانين جراء الاحداث والعدوان الإسرائيلي، وعلى رأسهم حادثة "انفجار أجهزة البيجر".

واظهر مقطع فيديو الطفل الجريح الشهير "حسن زين الدين" وقد حصل على خاتم هدية من المرجع الأعلى.

وسبق للسيد السيستاني ان اصدر بيانا ادان فيه حادثة تفجير أجهزة البيجر التي راح ضحيتها الالاف بين شهداء وجرحى، فيما وصفه حينها بـ"العدوان الهمجي".