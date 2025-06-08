صحة الأنبار تعلن تسجيل 214 حالة تسمم غذائي في الفلوجة والعامرية

أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، تسجيل 214 حالة تسمم غذائي حتى لحظة إعداد البيان، توزعت بين مدينة الفلوجة وعامرية الصمود، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت الدائرة، في بيان أن الحالات توزعت كما يلي: طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي: 191 حالة، مستشفى الفلوجة التعليمي للنسائية والأطفال: 18 حالة، مستشفى العامرية العام: 5 حالات".

وبحسب البيان، فإن التسمم نجم عن تناول وجبات سريعة من إحدى وكالات بيع الطعام في مدينة الفلوجة، مشيرة إلى أن الأعراض تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وتماثل جميع المصابين للشفاء التام بعد تلقي الرعاية الطبية على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وثمّنت دائرة الصحة "الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية والتمريضية المناوبة، وإدارات المستشفيات المعنية"، مؤكدة أنها "قدّمت الرعاية الصحية العاجلة والكاملة منذ اللحظة الأولى، ما ساهم في السيطرة على الوضع ومنع تفاقمه".

وشددت الدائرة على التزامها الكامل بحماية صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة "مواصلة متابعة مجريات القضية ميدانيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والقانونية الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".