حالة الطقس: غيوم وحرارة مرتفعة وغبار خلال الأيام الأربعة القادمة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة مع غيوم ورياح متوسطة تتسبب بتصاعد للغبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم على العموم ويتحول الى غائم في الأقسام الشرقية من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعداً للغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وبيّن، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في دهوك37، السليمانية وأربيل 38، نينوى وكركوك41، صلاح الدين43 ،الأنبار 42، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 45 ،النجف الأشرف وذي قار 47 الديوانية 46، والبصرة 45".

كما أضاف البيان، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم المتفرقة على العموم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية".

كذلك ذكر أن "الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض الغيوم على العموم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

فيما لفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، ودرجات حرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".