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وزارة العمل: قريبًا قرض 350 مليون دينار بدون كفيل


صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن قرب اطلاق مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الألماني والشركة العراقية للكفالات، يهدف لمنح قروض بدون كفيل تصل لـ350 مليون دينار للشباب الراغبين بافتتاح مشاريع، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "الوزارة أطلقت خلال عام 2023 منصة إلكترونية تُدعى منصة (مهن)، وهي تهدف إلى الربط بين المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وبين الباحثين عن العمل من جهة أخرى، حيث يستطيع أي شخص يبحث عن عمل التسجيل في هذه المنصة، وعرض مهاراته وخبراته، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الاطلاع على إمكانياته وتوظيفه وفقاً لاحتياجاتهم".

وأوضح أنه "في حال كان الباحث عن العمل بحاجة إلى تدريب أو اكتساب خبرة تساعده في الاندماج بسوق العمل، فبإمكانه الالتحاق بمراكز التدريب المهني التابعة لمجالس المحافظات".

فيما لفت إلى، أن "هناك برنامجاً للقروض بثلاث فئات (20، 30، و50 مليون دينار عراقي)، مخصص للباحثين عن العمل الذين يمتلكون أفكار مشاريع قابلة للنجاح في السوق، حيث يدخل هؤلاء الأشخاص في دورات تدريبية لمدة 5 أيام يتم خلالها تعليمهم مبادئ إدارة الأموال والمشاريع، وبعد اجتياز الدورة، تمنح لهم القروض بمراحل".

كما كشف عن أن "الوزارة لديها مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والشركة العراقية للكفالات، وهو الآن في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات، يهدف المشروع إلى تمكين الراغبين بالحصول على قرض من دون الحاجة إلى جلب كفيل، خاصة أولئك الذين لا يملكون موظفاً حكومياً يكفلهم، حيث يصل سقف القرض إلى 350 مليون دينار عراقي".

كذلك بيّن أن "هذا المشروع، يطلب من المتقدم أن يشارك في دورات تدريبية متخصصة تستمر لأكثر من شهر، تركز بالكامل على مشروعه الخاص، حيث يقوم خبراء محليون وإقليميون ودوليون بمساعدته في تطوير المشروع من حيث الجوانب الفنية، واختيار الموقع، والتعامل مع الزبائن، واكتساب المهارات اللازمة لإنجاح المشروع، بعد استكمال هذه المرحلة، يمنح القرض ويعد المشروع نفسه هو الكفيل والضامن لتسديد المبلغ، وفق شروط وتعليمات ستعلن لاحقاً".

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وزارة العمل: قريبًا قرض 350 مليون دينار بدون كفيل
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