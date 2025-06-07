الكمارك تصدر توضيحا بشأن سيارات "الهايبرد" والكهربائية

طمأنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، المواطنين بشأن وضع السيارات الهجينة (الهايبرد) والكهربائية في العراق، مؤكدة أن جميع القرارات الخاصة بإعفاء وتصفير الرسوم الكمركية لهذه الفئة من السيارات لا تزال نافذة المفعول.

وجاء هذا التوضيح في بيان صدر عن الهيئة ، بالتزامن مع تطبيق الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 وتحديث كافة أسعار المواد الكمركية.

وشدد البيان على أن "تحديد قيم هذه السيارات هو للأغراض الكمركية فقط، ولا يؤثر على قرار الإعفاء من الرسوم".

ودعت الهيئة المواطنين، وفقا للبيان، إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تكون غير دقيقة، وضرورة التأكد من الصفحات الرسمية للهيئة قبل تداول أي معلومات.

يُذكر أن إعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الكمركية يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة في العراق، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.