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في خطبة صلاة العيد .. الشيخ جلال الدين الصغير : عبث الحقدالطائفي وواجبات تحصين السلم الأهلي… انتخبوا المصالح العليا واحذروا غدر الضباع
وكالة انباء براثا
96
2025-06-07
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