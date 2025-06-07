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إغلاق وكالة \"فايكنك بركر\" في الفلوجة بعد تسمم 30 شخصاً والقائممقام يوجه بفحص اللحوم


أغلق قائممقام قضاء الفلوجة، فيصل خالد العيفان، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، وكالة "فايكنك بركر" في المدينة، بعد تسجيل حالات تسمم غذائي طالت 30 شخصاً حتى الآن، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الفلوجة التعليمي لتلقي العلاج.

وجاء قرار الإغلاق حسب بيان للقائممقامية على خلفية الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة في الوكالة بحالات التسمم، حيث تمّت مصادرتها بالكامل وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وأضاف البيان أن القائممقام أجرى زيارة ميدانية إلى مستشفى الفلوجة التعليمي للاطمئنان على صحة المصابين، مشدداً على أهمية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، ومؤكداً على استمرار إغلاق الوكالة حتى ظهور نتائج الفحوصات المختبرية النهائية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار العيفان إلى أن الجهات المعنية تتابع القضية عن كثب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود خلل أو تهاون في شروط السلامة الغذائية.

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إغلاق وكالة \"فايكنك بركر\" في الفلوجة بعد تسمم 30 شخصاً والقائممقام يوجه بفحص اللحوم
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