المندلاوي مهنئا بحلول عيد الاضحى: فرصة لتعزيز قيم المحبة والتعايش والوحدة

قدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، التهاني لابناء الشعب العراقي والعرب والمسلمين ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .

وقال المندلاوي في بيان:" اتقدم باسمى واطيب آيات التهاني والتبريكات الى ابناء شعبنا العراقي العزيز، وامتنا العربية والاسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحىالمبارك، سائلا الله ان يعيده على الجميع بالخير والسعادة والبركات، وعلى اوطاننا بالامن والامان والتقدم والرفعة والازدهار، وان يوفقنا لما فيه خير البلاد ومصلحة العباد".

واضاف:" لا يفوتنا ان نخص حجاج بيت الله الحرام باصدق عبارات التبريك، وندعو الله ان يتقبل منهم اعمالهم ويستجيب لدعائهم، وان يعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين مغفوري الذنوب".

واكد المندلاوي :" ان مناسبة عيد الاضحى المبارك تعد فرصة لتعزيز قيم المحبة والتعايش والوحدة بين ابناء الوطن"./