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العامري يهنىء العراقيين بمناسبة عيد الاضحى المبارك


هنأ الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك..

وقال العامري:" بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، نتقدم باجمل التهاني وارق التبريكات، الى مراجعنا العظام "ادام الله وجودهم المبارك"، وشعبنا العراقي الكريم، وكافة الشعوب الاسلامية، ولاسيما حجاج بيت الله الحرام ، سائلين العلي القدير ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة، وان يغمر بفيض رحمته وواسع جنانه، ارواح الشهداء السعداء، ممن قضى على طريق مواجهة الطغيان والانتصار للحق، والذود عن قضايا الامة في التحرر والخلاص من الظلم ".

واضاف :" ننتهز هذه المناسبة المباركة، لتجديد تطلاعاتنا وتأكيد امانينا، في حياة حرة كريمة لابناء شعبنا العراقي العزيز، يسودها التآخي، ويكللها الرخاء والسلام والتقدم، اعاده الله على امتنا الاسلامية، وقد انبلج ضياء الحق، وتحررت القدس الشريفة من براثن الصهيونية المقيتة".

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