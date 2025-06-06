السوداني يهنئ العراقيين بعيد الأضحى : بهممكم دارت عجلة العمل والاعمار التي لن تتوقف

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، العراقيين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ، وذلك عبر رسالة نصية وصلت الى هواتفهم النقالة، كتب فيها " بهممكم دارت عجلة العمل والإعمار التي لن تتوقف ".

وقال السوداني :" خالص التهاني وازكى التبريكات اتقدم بها لاهلنا في العراق ولجميع المسلمين ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ، اعاده الله علينا جميعا بالخير والعافية والامن والسلام .

واضاف :" عيد آخر يأتي وبلادنا تنعم بالتقدم والازدهار . بهمم العراقيين الكبيرة دارت عجلة العمل والاعمار التي لن تتوقف