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وزير التعليم يقرر يمنح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة في الامتحانات النهائية
وكالة انباء براثا
106
2025-06-05
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