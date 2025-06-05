السوداني يتابع الاستعدادات الخاصة بضمان انسيابية حركة المواطنين خلال العيد

زار القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (5 حزيران 2025)، مقر قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "الزيارة جاءت لمتابعة الاستعدادات الخاصة بضمان انسيابية حركة المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة (غدا)، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتم استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغر.