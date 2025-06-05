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البصرة.. اعتقال نجل مدير مكتب المحافظ ونجل عضو مجلس سابق لإطلاقهما النار وسط الشارع


أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، بأن القوات الأمنية في البصرة ألقت القبض على محمد عماد العيداني، نجل مدير مكتب محافظ البصرة عماد العيداني، بالإضافة إلى نجل عضو مجلس المحافظة السابق وليد كيطان، و"اثنين آخرين".

وأوضح المصدر  أن "الشابين ظهرا في فيديو وهما يطلقان النار في الهواء ويستعرضان بالأسلحة، مما يشكل تحديًا صارخًا للقوات الأمنية".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية، وعلى وجه الخصوص مديرية جرائم البصرة، داهمت منزل الشابين وقامت باعتقالهما على الفور".

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البصرة.. اعتقال نجل مدير مكتب المحافظ ونجل عضو مجلس سابق لإطلاقهما النار وسط الشارع
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