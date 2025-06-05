بمشاركة عراقية.. القوات الأمريكية تعتقل قيادياً بارزاً في داعش الارهابي وتدمر مواقع للتنظيم

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ، اليوم الخميس (5 حزيران 2025 )، عن تنفيذ سلسلة عمليات مشتركة مع القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أسفرت إحداها عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي داخل الأراضي العراقية.

وذكرت القيادة، في بيان أن "العمليات نُفذت بين 21 و27 أيار الماضي، وشملت مناطق في العراق وسوريا"، مبينة أن "القوات العراقية، وبدعم من الجيش الأمريكي ، نفذت عمليات في محافظات كركوك وصلاح الدين والفلوجة".

وأضاف البيان أن "العمليات في العراق أسفرت عن تدمير عدد من مواقع التنظيم الارهابي، ومقتل عدد من عناصره، إلى جانب اعتقال قيادي بارز يُعد من المطلوبين".