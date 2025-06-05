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التربية توضح بشأن موعد إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط


نفت وزارة التربية تحديد أي موعد لإعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط بدورها الأول، مؤكدة أن إعلانها سيكون مركزيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إلى استمرار تصحيح الدفاتر الامتحانية داخل مراكز فحص الدراسة حتى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ليتسنَّى للوزارة إعلانها مركزياً بعد إنجازها، لافتاً إلى وجود تكثيف للجان الامتحانية لإنجازها بدقَّة عالية.

وأكد توفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية الخاصة بفحص الدفاتر الامتحانية داخل مراكز الفحص، لتوفير أجواء ملائمة للفاحصين بما يسهل عملية التصحيح ويجعلها أكثر سلاسة، وبما ينعكس على تحقيق نتائج جيدة للطلبة.

وكشف السيد عن وجود جهات إشرافية تعمل بالاطلاع على آلية التصحيح بشكل مباشر وتعمل ضمن توجيهات وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، منوهاً بوجود تنسيق أمني عالٍ لتأمين مراكز الفحص.

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التربية توضح بشأن موعد إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
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