لا معرقلات امام عملنا.. المفوضية: الانتخابات ستجري في موعدها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، بأن الانتخابات ستجري في موعدها، فيما بينت عدم وجود أي معرقلات امام عملها.

وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل إن "المفوضية تعمل وفق جدول عمليات وتوقيتات زمنية بشأن اكمال اجراءات العملية الانتخابية، ولا يوجد ما يعرقل عمل المفوضية"، مؤكداً، أنها "جاهزة ومستعدة من مختلف النواحي دون اي معوقات".

وبين جميل، أن "انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد دون اي تاجيل أو تاخير، ولا يوجد اي معرقل او مسبب قد يدفع نحو التاجيل"، موضحا، أن "جميع الامور تحت سيطرة المفوضية، وهي لديها الوقت الكافي لاكمال كامل الاجراءات قبل موعدها النهائي".

ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.