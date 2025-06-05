الخطوط الجوية العراقية تفتتح خطا مباشرا الى تونس

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، انطلاق رحلاتها المباشرة بين العراق والجمهورية التونسية اعتباراً من اليوم.

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان إن "افتتاح الخط يأتي ضمن خطة توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع الوجهات وزيادة الترابط الإقليمي بين العواصم العربية، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية لتسهيل حركة المسافرين ودعم التعاون العربي المشترك".

وأكد عبد المنعم، أن "تشغيل هذا الخط يأتي انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران المدني وتوسيع شبكة الخطوط الجوية العراقية نحو وجهات ذات أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية وتعزيز حضور الناقل الوطني في سوق النقل الجوي الإقليمي والعالمي".

وأضاف عبد المنعم، أن "الرحلات المباشرة إلى العاصمة التونسية ستنفذ وفق جدول منتظم وبأحدث الطائرات".