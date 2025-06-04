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تعاون عراقي لبناني بعد استئناف تنظيم "داعش" الارهابي نشاطه في سوريا


كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء 4 حزيران/ يونيو 2025، عن التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والعراقية في ما يتعلق باستئناف تنظيم "داعش" الارهابي نشاطه في سوريا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أكّدت مصادر أمنية أنّ التعاون في أعلى درجاته بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والعراقية في ما يتعلق باستئناف تنظيم "داعش"الارهابي نشاطه، خصوصاً بعد إعلان التنظيم مسؤوليّته نهاية الشهر الماضي، عن تنفيذ هجوم ضد الجيش السوري في ريف السويداء، هو الأول منذ وصول الارهابي ابو محمد الجولاني إلى الحكم نهاية العام الماضي.

وقالت إنّ وجود نحو 45 ألف ارهابي أجنبي في سوريا يثير الكثير من المخاوف، مشيرةً إلى أنّ بغداد وعمان تتّخذان احتياطات وقائية لمنع تسرّب هؤلاء إلى أراضيهما، فيما ضيق مساحة لبنان لا يسمح بتسلّل كثيرين منهم.

ولفتت إلى أنّ هناك مخاوف جدّية من أنّ التنظيم الذي لا يتصرّف في العادة من تلقاء نفسه، قد يستأنف عمليّاته في سوريا مدفوعاً بأجندات خارجية لخربطة الوضع الأمني أو للضغط على الشرع لتقديم تنازلات باتّجاه التسوية مع العدو الإسرائيلي.

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تعاون عراقي لبناني بعد استئناف تنظيم "داعش" الارهابي نشاطه في سوريا
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