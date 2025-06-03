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الكمارك تعلن بدء العمل بقوائم الأسعار الكمركية الجديدة


أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، (3 حزيران 2025)، عن بدء تطبيق قوائم الأسعار الكمركية الجديدة للبضائع والسلع في جميع المراكز الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان.

وقالت الهيئة في بيان لها ان الكمارك بدأت بتطبيق قوائم الأسعار المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 حزيران 2025" مشيرة الى، انها "جهة تنفيذية ملزمة بتطبيق كافة القوانين والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العليا واللجان المختصة".

وأكدت، أن "هذه القوائم جاءت بعد مراجعة شاملة أجرتها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 61 لسنة 2024 التي ضمت مجموعة من المدراء العامين في دوائر الدولة بهدف تحديث الأسعار الكمركية لتكون مقاربة للأسعار الفعلية المعتمدة عالميًا دون المساس بالنسب المئوية المحددة في قانون التعرفة الكمركية أو القرارات الأخرى ذات الصلة بما فيها إعفاء السيارات الهايبرد و الكهربائية والهجينة".

وأوضحت الكمارك، أن "هذا التعديل جاء استجابةً للمتغيرات الاقتصادية العالمية ومعالجة الفروقات المالية الناتجة عن الأسعار المثبتة بالتصاريح الكمركية والفواتير المقدمة للمصارف لأغراض التحويل المالي والتي تم الإشارة إليها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديوان الرقابة المالية".

كما شددت على، أن "تنفيذ القرار يتم وفق أفضل الممارسات الدولية وتم نشر القوائم الجديدة في كافة المراكز الحدودية إضافة إلى تغذية برنامج (الأسيكودا) لضمان دقة وسلاسة تطبيقها".

وأضافت الكمارك، أن "الزيادة لم تشمل السلع والبضائع التي تمس حياة المواطنين كالمواد الغذائية والمواد الضرورية بل العكس من ذلك تم دعمها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة" مؤكدة "استمرارها في العمل وفق التعليمات الصادرة وبما يضمن تحقيق الانسيابية والعدالة الكمركية لحين ورود أي توجيهات جديدة من الجهات العليا".

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الكمارك تعلن بدء العمل بقوائم الأسعار الكمركية الجديدة
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