ينتحلون صفة ضباط.. الاطاحة بمتهمين يستغلون اسم جهاز الامن الوطني للاحتيال

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين يستغلون اسم الجهاز وينتحلون صفة ضباط، للاحتيال على المواطنين.

وذكر بيان للجهاز أنه "في إطار جهوده لحماية سمعة الجهاز ومكافحة استغلال اسمه في عمليات النصب والاحتيال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في الديوانية وديالى من تفكيك شبكتين تضمان ٣ متهمين كانوا ينتحلون صفات وهمية ويستغلون اسم الجهاز لإيهام المواطنين بقدرتهم على التعيين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم جمعها من قِبل عناصر الجهاز، وبعد رصد تحركات مشبوهة للمتهمين والتحقق من نشاطاتهم الاحتيالية، تم التخطيط لعمليات متزامنة في المحافظتين. وعقب استحصال الأوامر القضائية، تم نصب كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود في الديوانية".

أما في ديالى، فقد أُلقي القبض على متهم آخر كان يوهم المواطنين بقدرته على تعيينهم ضمن ملاك جهاز الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية. تم ضبطه متلبساً أثناء تسلُّمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين، وفق البيان.

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".