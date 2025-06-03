وفد أمني برئاسة يارالله يصل ديالى

وصل، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله الى ديالى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وصل اليوم الى قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على مجمل الوضع الأمني وتوزيع القطعات العسكرية"، مشيرا الى، أنه "يرافق يارالله معاونه للعمليات، وقائد القوات البرية".