مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موعد عطلة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير.

وذكر بيان ‏للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء اقر عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة الموافق 6 حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتم استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري".

وأضاف، "كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغر.