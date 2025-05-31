رئيس الجمهورية يهنئ الاتحاد الوطني الكردستاني في يوبيله الذهبي

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الاتحاد الوطني الكردستاني في اليوبيل الذهبي لتأسيسه.

وقال رئيس الجمهورية بحسب بيان رئاسي:" في اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لقيادة الاتحاد وكوادره ومؤيديه ".

واضاف:"إن انطلاقة الاتحاد الوطني الكردستاني في الأول من حزيران عام 1975 شكلت نقطة تحول كبيرة، في الحركة التحررية والنضال الثوري بقيادة الرئيس جلال طالباني الذي كان له دور محوري، في جمع وتنظيم صفوف الأحزاب السياسية الكردستانية والعراقية، في ظروف صعبة وسط تحديات ومعادلات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث قدم الاتحاد الوطني خلال مسيرته النضالية ضد الدكتاتورية، تضحيات جسام، من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعيش الكريم".

وتابع:"في هذه الذكرى العزيزة، نتمنى للاتحاد الوطني، المزيد من التقدم والنجاح في أداء رسالته الوطنية، النابعة من الإيمان بوحدة الصف بين جميع القوى السياسية والعمل على خدمة المواطنين".

ودها الجميع إلى حماية المكتسبات المتحققة والمضي قدما في سبيل تعزيز النظام الديمقراطي وخدمة جميع مكونات الشعب لبناء دولة متقدمة ومتحضرة ومزدهرة خالية من العنف والتهميش ويعيش في ظلها الجميع في أمن وخير وسلام".