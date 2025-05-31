محمود عثمان : وفد رفيع من حكومة الاقليم سيزور بغداد الاسبوع الحالي

كشف السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عن قرب توجه وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان الى بغداد ، الاسبوع الحالي ، لحل الخلاف الاخير بشأن رواتب موظفي اقليم كردستان .

وقال عثمان في تصريح صحفي" من المستبعد اتخاذ موقف كبير من اقليم كردستان بسحب الوزراء والمسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس النواب من المكون الكردي من بغداد ، بعد ان قررت وزارة المالية الاتحادية ايقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم "، مشيرا الى :" ان الحل يكمن بالجلوس على طاولة واحدة بين المسؤولين عن الملفين المالي والنفطي في بغداد واقليم كردستان".

ودعا الى ابعاد رواتب الموظفين في اقليم كردستان عن المشاكل السياسية ، لان الرواتب حق مشروع ولا ذنب للموظف في المشاكل الحكومية والسياسية .

ولفت الى :" ان الاتفاق بين بغداد واربيل بشأن الرواتب والنفط ، يجب ان يعرض للجميع مع تفاصيل تنفيذ كل طرف تجاه هذا الاتفاق ، لايقاف الاتهامات المتبادلة بين وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ".