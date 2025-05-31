السوداني يؤكد أهمية تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيار 2025)، أهمية تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وبما يعزز الشراكة الستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله السيناتور جاكي روزن، عضوة لجنة القوات المسلحة ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ومضي العراق في التعافي الاقتصادي، وتأكيد الاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن "السوداني أشار إلى أهمية بناء رؤية شاملة لمستقبل العراق في ضوء التحول الاقتصادي والتنموي الذي يشهده البلد، مؤكدًا التزام الحكومة بسيادة العراق والقيم المشتركة مع الولايات المتحدة".

بدورها، أعربت السيناتور روزن، بحسب البيان، عن "حرص بلادها على بناء علاقات مستدامة مع العراق"، مشيدةً بـ"التقدم الذي تشهده بغداد وباقي المدن، وقدرة الحكومة العراقية على تجنب الصراعات الإقليمية، وهو ما يعزز الدور المحوري المتنامي للعراق في المنطقة".