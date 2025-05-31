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رئيس أركان الجيش يوجه بإعادة توزيع طلاب الدورة 89


أجرى رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت (31 أيار 2025)، زيارة ميدانية إلى الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، للإشراف شخصياً على إعادة توزيع طلاب الدورة التأهيلية رقم (89)، وذلك برفقة عدد من كبار القادة والمسؤولين في المؤسسة العسكرية.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن "رئيس الأركان رافقه خلال الزيارة معاون رئيس الأركان للميرة، والمفتش العسكري العام، وقائد القوات البرية، إلى جانب لجنة من المفتشية العسكرية وعدد من المديرين المعنيين".

وأضاف البيان، أن "يار الله استمع فور وصوله إلى إيجاز مفصل بشأن آلية عمل الكلية والتحديات التي تواجه إدارة الدورة، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الإدارية واللوجستية"، مشيراً إلى أن "الزيارة ركزت على ضمان توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة".

كما التقى رئيس الأركان بطلبة الدورة واستمع إلى مشاكلهم بشكل مباشر، قبل أن يوجّه بإعادة توزيعهم جغرافياً على بقية الكليات في التاجي ودهوك والسليمانية، بما يضمن انسيابية التحاقهم وتدريبهم بصورة مثالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل التدريبي للمؤسسة العسكرية، وتحسين بيئة التدريب والتعليم للطلبة العسكريين في مختلف المحافظات.

 

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رئيس أركان الجيش يوجه بإعادة توزيع طلاب الدورة 89
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