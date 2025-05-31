اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم السبت (31 أيار 2025)، إلقاء القبض على شبكة إجرامية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام داخل العراق.

وأوضح الجهاز في بيان أن "العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، توصلت إلى ضلوع هذه الشبكة بمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات في شهر شباط الماضي".

وأضاف أن "التحقيقات قادت إلى كشف الأذرع الداخلية للشبكة وعلاقاتها الخارجية"، مؤكدا "استمرار الجهود لتعقب جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".