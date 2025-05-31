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كمين يُفشل محاولة لتهريب آلاف الكارتونات من المشروبات الكحولية في صلاح الدين


أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم، عن إحباط عملية تهريب مشروبات كحولية مختلفة الأنواع كانت محملة داخل حاويات شاحنات بطريقة تمويهية باستخدام “قفل السيلة”.

وذكرت وزارة الداخلية - وكالة شؤون الشرطة في بيان، أن "العملية الأمنية التي نفذتها مفارز قسم شؤون السيطرات ومكافحة الإجرام تمت بدقة ومهنية عالية، بعد ورود معلومات استخبارية من مصدر موثوق تفيد بوجود شاحنتين مشبوهتين قادمتين من منفذ المنذرية باتجاه محافظة صلاح الدين".

وأوضحت أنه "تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيدة أمية الجبارة شرق تكريت، حيث تم إيقاف الشاحنة الأولى من نوع “مرسيدس-أكتروس” حمراء اللون يقودها المدعو (أ.ع.ع)، والشاحنة الثانية من النوع ذاته بيضاء اللون يقودها (أ.خ.ط)".

وأضاف البيان أن "التحقيق مع السائقين كشف عن وجود شحنة ضخمة من المشروبات الكحولية المهربة، وتم ضبط الشاحنتين وأخذ موافقة القضاء بفتح الحاويات. وأظهرت عمليات التفتيش احتواء الحاويات على آلاف الكارتونات من المشروبات الكحولية المهربة".

وأكدت قيادة شرطة صلاح الدين استمرار التحقيق بإشراف القضاء لملاحقة المتورطين.

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