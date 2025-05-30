توجيه بمنع الضباط من المؤتمرات ذات الطابع السياسي

وجّه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الجمعة، بمنع مشاركة الضباط والمراتب في المؤتمرات ذات الطابع السياسي.

وقال العباسي في بيان،"وجهنا بمنع مشاركة الضباط والمراتب في المؤتمرات أو التجمعات ذات الطابع السياسي أو الترويجي للمرشحين".

وأضاف "كلفنا مديرية الاستخبارات العسكرية، بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه ومحاسبة المخالفين وفق الضوابط العسكرية"، مشددا على "التزام المؤسسة العسكرية بثوابتها المهنية وحيادها الكامل".