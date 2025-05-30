بافل وقوباد طالباني يقاطعان اجتماع بارزاني

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، (30 أيار 2025)، بمقاطعة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني للاجتماع العام الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني للقوى الكردستانية غداً السبت.

وذكر المصدر أن "بافل طالباني وشقيقه قوباد لن يحضرا الاجتماع المقرر غداً السبت في أربيل، الذي دعا له الديمقراطي الكردستاني".

واضاف ؛" ان وفدا رفيع المستوى من قيادة الاتحاد الوطني سيشارك في الاجتماع ممثلا عن الحزب".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني وجه دعوة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان لعقد اجتماع عام.

وجاء في دعوة الحزب الديمقراطي أن الهيئة العاملة للحزب ترى ضرورة عقد اجتماع موسع مع الأحزاب السياسية لمناقشة الوضع الراهن لاسيما بعد قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب إقليم كردستان.