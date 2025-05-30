أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال أكبر شبكة للتهريب في بغداد.



وذكر الجهاز في بيان أنه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب السجائر والمشروبات الكحولية، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية مكثفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأشار الى ان "العملية أسفرت عن اعتقال تسعة متهمين يُشكّلون العمود الفقري للشبكة الإجرامية، وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستخدم أوراقًا رسمية مزوَّرة لإخفاء المواد المهرَّبة، بأوزان مختلفة وأعداد لا تطابق ما هو مذكور في الوصولات الرسمية".

وتابع، أن "العملية كشفت عن وجود مخزنين رئيسيين يُستخدمان كمراكز للتوزيع، الأول مخصص للسجائر المهرَّبة، والثاني للمشروبات الكحولية، وقد احتوى على كميات كبيرة من الصناديق المهرَّبة".

ولفت الى انه "تم إحالة جميع المتهمين إلى القضاء، فيما تم تسليم البضائع المهرَّبة المضبوطة إلى هيئة الكمارك العامة لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها".