في عمليتين منفصلتين.. إحباط تهريب شحنتين كبيرتين عبر كمركي أبو فلوس وخانقين

أعلنت شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، ضبط شحنتين معدتين للتهريب في مركزي كمرك أبو فلوس وخانقين.

وذكر بيان للقيادة، أن "مفارز مركز شرطة كمرك أبو فلوس تمكنت من ضبط عجلة نوع تريلة محملة بحاوية تحتوي على أدوية بشرية معدة للتهريب".

وأضاف أن "مفارز مركز شرطة كمرك خانقين تمكنت أيضاً من ضبط عجلة تحمل دهن محرك بكمية تُقدر بـ(26) طناً، تم ضبطها كونها عراقية المنشأ فيما جرى استيرادها على أنها إماراتية المنشأ".

وأشار البيان إلى أنه "تمت إحالة المواد المضبوطة وتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".