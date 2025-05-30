ضبط 288 ألف حقنة مخدرة معدة للتهريب في منفذ ميناء "ابو فلوس" بالبصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، (30 أيار 2025)، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحقن المخدرة في منفذ ميناء أبو فلوس بمحافظة البصرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أبو فلوس تمكنت من ضبط حاوية بحجم 40 قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي".

وأوضح القيسي، أن "الحاوية كانت تحتوي على 288 ألف حقنة مخدرة من الأدوية البشرية، مخبأة بطريقة احترافية وغير مصرح بها، ومعدة للتهريب".