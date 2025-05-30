أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط 7 حاويات تحتوي دراجات معده للتهريب بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، من ضبط سبع حاويات حجم (40) قدم، بعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق ام قصر، تحتوي (دراجات نارية مستعملة وأدوات احتياطية للدراجات) ممنوعة من الاستيراد، معده للتهريب".

وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".