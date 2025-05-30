السيطرة على حريق اندلع في مخزنين بقضاء أبي الخصيب في البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، من السيطرة على حريق اندلع في مخزنين في منطقة الحي الصناعي بقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، حيث كان المخزن الأول يستخدم لتخزين مواد كهربائية، بينما كان المخزن الثاني يستخدم لتخزين الأخشاب".

وأضافت أن "سرعة الاستجابة من قبل فرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة للحادث"، مبينة أن "الأدلة الجنائية تولت مهمة التحقيق لتحديد أسباب الحريق".