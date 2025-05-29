وزير الكهرباء وشركة "فرنوفا" الأمريكية يناقشان إنشاء محطات جديدة

ناقش وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مع مسؤولي شركة "جنرال فرنوفا" الأمريكية، اليوم الخميس، بنود مذكرة تفاهم لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط.

وقال المكتب الإعلامي لفاضل في بيان إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي شركة جنرال فرنوفا الأمريكية لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت مؤخراً بين وزارة الكهرباء ‏والشركة الأمريكية".

وأضاف أن "‏المذكرة تهدف إلى إنشاء محطات كهربائية حديثة في عموم العراق بطاقة إجمالية تبلغ ( 24 ) ألف ‏ميغاواط، في خطوة نوعية لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد وتلبية الاحتياجات المتزايدة ‏للمواطنين".

وأوضح أن "الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تحديد المواقع الاستراتيجية التي سيتم إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة ‏فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي الأمثل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة لضمان تحقيق ‏أقصى استفادة من هذه المشاريع الحيوية.".

وتطرق الاجتماع إلى "محور آخر يتعلق بالصيانات طويلة الأمد التي تقوم بها شركة جنرال فرنوفا في ‏عدد من محطات الكهرباء العاملة حالياً، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي ‏لهذه المحطات".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تفاصيل مشاريع التأهيل والتوسعة المخطط تنفيذها في محطتي المسيب والمنصورية، ‏والتي تُعد من المحطات المحورية في الشبكة الكهربائية، حيث ستساهم هذه المشاريع في زيادة الطاقة ‏الإنتاجية وتحسين موثوقية التجهيز".

ونقل عن وزير الكهرباء تأكيده "على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع جنرال فرنوفا"، مشدداً على "ضرورة الالتزام ‏بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتطبيق أعلى المعايير التقنية والبيئية في جميع مراحل العمل".

من جانبهم، أعرب "مسؤولو جنرال إلكتريك عن التزام الشركة الكامل بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم ‏أحدث التقنيات في مجال توليد الكهرباء".