توجيه عاجل من مجلس القضاء الأعلى بشأن أصحاب المولدات المخالفين في بغداد

اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، توجيها عاجلاً بشأن أصحاب المولدات المخالفين في بغداد.

وذكر إعلام القضاء في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثامنة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك رائد احمد حسن الذي وافاه الأجل".

واضاف انه "تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، مبينا ان "المجلس اقر الصيغة النهائية الخاصة بقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء".

وتابع ان "القاضي زيدان وجه المجلس شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقية"، مشيرا الى ان "المجلس ناقش الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق".

وأكد المجلس على "تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون من قبل أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات محافظة بغداد وكذلك بخصوص الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية".