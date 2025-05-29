توجيه من القضاء بشأن الاعتداء على الكوادر الطبية

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، جلسته الثامنة برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، فيما تم التوجيه بتشديد الإجراءات بخصوص الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية.

وذكر إعلام المجلس في بيان انه "تم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."

وتابع، انه "تم اقرار الصيغة النهائية الخاصة بقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء"، مشيرا الى انه "ناقش المجلس الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق".

وأكد المجلس بحسب البيان: "على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون من قبل أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات محافظة بغداد وكذلك بخصوص الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية".