إجتماع مشترك يجمع رئيس و أعضاء الدورة الأولى والثانية لمجلس الخدمة

عقد مجلس الخدمة العامة الإتحادي اجتماعاً مشتركاً جمع بين رئيس و أعضاء الدورة الأولى ورئيس وأعضاء الدورة الثانية للمجلس بهدف مراجعة مجمل أعمال المجلس منذ تأسيسه وحتى الوقت الحاضر .

وذكر المجلس في بيان:" انه جرى خلال الاجتماع إستعراض الإنجازات التي حققها المجلس في مجال تنظيم التعيينات الحكومية وتعزيز مبادئ الكفاءة والعدالة والشفافية إضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت عمله خلال السنوات الماضية والدروس المستخلصة منها لتطوير الأداء المؤسسي".

كما تناول الإجتماع تقييم آليات التخطيط الوظيفي واختبارات التوظيف ونظم التقديم الإلكتروني فضلًا عن برامج التدريب والتطوير الإداري بغية تعزيز فاعلية هذه المسارات في دعم إصلاح الوظيفة العامة .

وأكد المجتمعون أهمية إستمرار التنسيق والتواصل بين أعضاء الدورتين لضمان نقل الخبرات وتحقيق إستمرارية العمل المؤسسي مشددين على ضرورة ترسيخ منهج التقييم والمراجعة الدورية كركيزة أساسية لبناء مؤسسات قوية وفاعلة تخدم المواطن بكفاءة ونزاهة.