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القائد العام يوجه بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين


وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوزارات والأجهزة الأمنية بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين بمختلف المستويات في القوات الأمنية وبجميع تشكيلاتها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، : إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه الوزارات والأجهزة الأمنية بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين بمختلف المستويات في القوات الأمنية وبجميع تشكيلاتها".

وأضاف النعمان، أن "هذه التوجيهات تأتي من قبل القائد العام نظرًا لقرب جدول ترقية تموز المقبل، وتليها الفترة التي تسبق انتخابات مجلس النواب العراقي المؤمل إقامتها العام الحالي لثبات مواقعهم وضمان حقهم في التصويت الخاص ولكثرة طلبات النقل من مختلف الجهات التي تؤثر على طبيعة عمل القوات الأمنية".

وأكد النعمان، أنه "تمت المباشرة بهذه الإجراءات بدءًا من صدور هذا التوجيه وحتى إشعار آخر".

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