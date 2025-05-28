قوة امنية تدهم بساتين حوض سنسل شمال شرق بعقوبة

داهمت قوة امنية مشتركة بساتين حوض سنسل شمال شرق بعقوبة . مركز محافظة ديالى .

وقال مصدر امني إن قوة أمنية مشتركة مدعومة بمفارز من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية شملت تفتيش بساتين حوض سنسل ضمن قاطع شمال المقدادية وصولاً إلى ضفاف نهر ديالى من الجهة الشرقية".

وأضاف أن العملية تأتي ضمن ستراتيجية قيادة عمليات ديالى لتامين القرى المحررة وإعادة تمشيط البساتين والطرق الزراعية والتوغل في عمق المناطق الوعرة التي تشكل ملاذا محتملا للعصابات الارهابية .

واشار الى ان العملية استندت إلى جهد استخباري في تحديد الأهداف من خلال الاعتماد على معلومات امنية شاملة .