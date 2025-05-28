الأعرجي يلتقي في موسكو وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن

التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في موسكو اليوم الأربعاء ،وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية، موسكو ، برئاسة إدريس عبد الرحمن الكندي، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني.

وذكرت المستشارية في بيان:" انه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث استمرار التعاون في مجالات الأمن والاستثمار والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين".

وأبدى الوفد العُماني استعداد بلاده للتعاون مع العراق وفي جميع المجالات، وأعرب عن سعادته لتوجيه بلاده بالتعاون مع العراق ، مؤكدا دور العراق الفاعل في تعزيز أمن واستقرار المنطقة .

وقدم الأعرجي ، دعوة رسمية إلى الكندي، لزيارة العراق قابلتها دعوة من الجانب العُماني لزيارة سلطنة عُمان.