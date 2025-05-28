أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، عن إلقاء القبض على متهم ظهر بمقطع فيديو وهو ينفذ "دكة عشائرية" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية) رصدت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه متهم وهو يقوم بما يسمى (الدكة العشائرية) في إحدى مناطق بغداد جانب الرصافة".

وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل على الفور فريق عمل استخباري وفني من أجل الوصول إلى هوية المتهم وتحديد مكان الحادث".

وأشار إلى أن "فريق العمل تمكن من معرفة هويته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه ومن قام بتصويره أثناء تنفيذ جريمته"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث".

وتابع، أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة بعد إكمال الإجراءات التحقيقية"، وعاهدت الوكالة وفق البيان "المواطنين الكرام على أن تكون العين الساهرة واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاجتماعي".