القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في السليمانية

ألقت مفارز جهاز أمن الإقليم في السليمانية، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارز مديرية التحقيقات في جهاز أمن الإقليم تمكنت بالتعاون مع مديرية آسايش السليمانية من الإطاحة بعصابة بتهمة الاحتيال وإغواء مواطنين بتوفير كُلى لهم مقابل مبالغ مالية".

وأوضح أنه "بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون، واستنادا إلى موافقات قضائية، أجرت مديرية التحقيقات في الجهاز تحقيقات مستفيضة، حتى ألقت في الـ 7 و8 من أيار 2025 القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص، احتالت وأغوت خمس عوائل بتوفير كُلى لمرضاهم، قبل أن تستحصل منهم مبلغ 32 مليون دينار".

وتابع الجهاز أن "المتهمين موقوفون بناء على المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في قضاياهم".