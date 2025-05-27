تأكيد إيراني عراقي على تنفيذ الاتفاق الامني بين البلدين

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي سافر إلى موسكو للمشاركة في القمة الدولية الـ13 لكبار مسؤولي الأمن، مستشار الأمن الوطني العراقي واجرى مباحثات معه على هامش القمة.

والتقى علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي سافر إلى موسكو للمشاركة في القمة الدولية الثالثة عشرة لكبار مسؤولي الأمن، مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي وتحدث معه على هامش القمة.

وأكد الجانبان خلال هذا الاجتماع على التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك بين إيران والعراق. وفي هذا اللقاء وصف أحمديان والاعرجي التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية بأنه أساس لتعزيز الاستقرار وتنمية المناطق الحدودية المجاورة ولصالح البلدين والشعبين الجارين.

وفي هذا اللقاء، أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى تأكيد قاىد الثورة على وجود علاقة مشتركة وعمق تاريخي طويل بين البلدين إيران والعراق، وقال: "إيران مهتمة بمواصلة العمل على أساس الاتفاقية الأمنية المشتركة المبرمة مع العراق بما يحافظ على أمن البلدين الجارين".

وفي هذا الصدد، أكد أحمديان على أهمية منع تسلل العناصر الأجنبية ومراكز التجسس، خاصة في المناطق الحدودية.

كما أشار ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي إلى التطورات في المنطقة ودعا إلى ضرورة اليقظة إزاء مؤامرات الكيان الصهيوني لإثارة الخلافات بين الدول، وأكد على ضرورة بذل الجهود لوقف القمع والجريمة في الأراضي المحتلة.

وأضاف أحمديان: "إن وحدة الدول الإسلامية في مواجهة الجرائم الصهيونية قد تزيد من تكلفة المجرمين".

إيران شريك استراتيجي لنا

من جانبه قال مستشار الأمن الوطني العراقي في الاجتماع أيضاً: "إيران شريك استراتيجي لنا، والبلدان يحققان تقدماً في القضايا المشتركة على أساس التفاهم".

وأكد الأعرجي: أن العالم الإسلامي يجب أن لا يقف صامتاً أمام الجرائم الصهيونية ويجب أن يتحد لمنع استمرار الظلم والقمع ضد شعب غزة.