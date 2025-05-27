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العراق يتسلم رسالة من سلطان عُمان


أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن تسلم وزيرها فؤاد حسين رسالة من سلطان عُمان موجّهة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان لدى العراق محمود بن مهنا الخروصي، الذي سلّمه رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، موجّهة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد". 

وجرى خلال اللقاء "مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات"، بحسب البيان. 

وأكد حسين "حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأعرب عن "شكره وتقديره لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عُمان"، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مسقط في دعم الحوار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما جدّد الجانبان وفق البيان "تأكيدهما على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين"، معربين عن تطلعهما إلى مستقبل واعد للشراكة الثنائية، يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني في المنطقة.

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