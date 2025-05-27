انتهاء التحقيق بحادثة النعمانية والداخلية تتسلّم التقرير والتوصيات قيد التنفيذ

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، عن استكمال التحقيق في الحادثة التي أثارت الرأي العام بمحافظة واسط، وتمثلت بقيام أحد المنتسبين بإطلاق النار داخل مقر للوحدة التكتيكية في قضاء النعمانية، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يُقدم المنفذ على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر إن "اللجنة التحقيقية التي شكّلها وزير الداخلية بشأن الحادثة، أنهت أعمالها وقدمت تقريرًا نهائيًا يتضمن تفاصيل كاملة عن الحادثة ودوافعها"، مشيرًا إلى أن "التقرير شمل أيضًا عددًا من التوصيات والمقررات التنظيمية".

وأضاف أن "نتائج التحقيق باتت لدى وزارة الداخلية، وهي المعنية بالإعلان عن فحواها للرأي العام"، لافتًا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد سلسلة إجراءات تنظيمية داخل بعض المقرات الأمنية، لتعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا".

وكانت مصادر سابقة قد ذكرت أن المنتسب الذي أطلق النار يعاني من أزمة نفسية، وأن الحادثة وقعت نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى خلاف حاد.