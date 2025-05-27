محكمة التمييز : التعقيب لغير المحامي محظور قانونًا

أكدت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، أن محكمة التمييز أنصفت المحامين بإصدار قرار يحظر التعقيب لغير المحامين، مبينة أن ذلك من صلب عملهم.

وبحسب وثيقة ، فإن المحامي علي نوري فهد كان قد تقدم بدعوى ضد أفراد يمتهنون تعقيب المعاملات بلا إجازة أو مسوغ قانوني، ويسلبونه حقه كمحامٍ، حيث أصدرت محكمة التمييز قرارًا بقبول دعوته. هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة نحو تنظيم العمل القانوني وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم.