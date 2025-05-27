مجلس الوزراء يعفي مسؤولين في وزارة النقل

أعفى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (27 أيار 2025)، إثنين من كبار المسؤولين في وزارة النقل.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم "توصيات لجنة الأمر الديواني 7 لسنة 2025، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، والمتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به".

وقرر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان "إعفاء (يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل، وعباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل) لفشلهما في أداء المهام الموكلة إليهما، بحسب توصية اللجنة التحقيقية".

كما قرر مجلس الوزراء "إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة".